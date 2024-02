WhatsApp: Así puedes saber quién tiene tu número guardado

Foto: Unsplash

¿Cómo saber quién tiene guardado nuestro número en WhatsApp?

Cuidar nuestra información personal en WhatsApp es un tema que a veces puede sonar trillado pero que a la larga nos podría salvar de convertinos en víctima de algún delito.Lo anterior, ya que en los últimos meses el robo de identidad y el número de fraudes por medio de la app se ha elevado rápidamente.Por ese motivo a continuación te explicaremos la manera más efectiva de saber quién tiene registrado nuestro número de WhatsApp, aunque nosotros no se los hayamos dado.Lo mejor de este truco es que no es necesario descargar ninguna aplicación externa, ya que todo lo podremos realizar desde la app oficial.Para descubrir quién tiene guardado nuestro número en WhatsApp lo primero que debemos hacer es crear una lista de difusión , que nos permitirá enviar un mensaje de manera simultánea a varios contactos.Para lograrlo tenemos que abrir nuestra aplicación y dar clic en el botón de los tres puntos que se encuentra ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.Al hacerlo automáticamente se nos desplegará un menú en el cual deberemos seleccionar la opción listas de difusión.Al momento de crear la deberíamos agregar a máximo 256 contactos, escribir mensaje y posteriormente enviarlo.https://youtu.be/K2oz3JI7mGkDespués de algunos minutos podríamos darnos cuenta qué contactos recibieron y leyeron nuestro mensaje, así como aquellos que tenían nuestro número en su agenda sin que nosotros les hayamos pasado nuestro contacto.Te recomendamos bloquear los números que no reconozcas, desde los ajustes de privacidad, para evitar que puedan ponerse en contacto contigo, ver tus estados y foto de perfil.