WhatsApp: Lista de celulares que se quedarán sin la app en 2022

Foto: Unsplash

Lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2022

se ha convertido en el medio de comunicación más utilizado en México, a través del cual sus usuarios envían y reciben mensajes, imágenes y videos, por lo que es muy común que casi todas las personas que conocemos tengan una cuenta en la app.Sin embargo, la mala noticia es que la app informó que durante el 2022, la interfaz dejará de funcionar en algunos celulares debido a que no podrán recibir las nuevas actualizaciones.De acuerdo con WhatsApp, los celulares que se quedarán sin servicio serán aquellos que tengan sistema operativo Android 4.04 y iOS 9 o versiones previas.Samsung:Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.Sony:Xperia M.Huawei:Ascend G740, Ascend Mate y Ascend D2.LGLucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II y Optimus F3Q.https://www.youtube.com/watch?v=K2oz3JI7mGkZTE:Grand S Flex. ZTE V956. Grand X Quad V987 y Grand Memo.Otros:Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.Apple:iPhone 6S, 6S Plus y iPhone SE.