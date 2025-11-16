¿A Quiénes Negarían la Visa Americana para Viajar a EUA por petición de Trump? Características

Obtener la visa americana para viajar a Estados Unidos es cada vez más restrictivo, de acuerdo a las nuevas políticas de Donald Trump. La más reciente directriz de su gobierno podría dificultar que extranjeros que cumplen con ciertas características obtengan el documento para viajar a Estados Unidos y en N+ te damos a conocer de quiénes se trata.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, la nueva disposición fue emitida por el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, la semana pasada y llegó a cada embajada y consulado de Estados Unidos del mundo.

Este documento giraría restricciones a los funcionarios de estas oficinas con el objetivo de examinar a fondo a los solicitantes de visa para demostrar que no tendrán que depender de beneficios gubernamentales, posterior a que se les permita el ingreso a Estados Unidos.

Aunque no es la única medida reciente tomada en Estados Unidos, el pasado mes de octubre, la Embajada de México en Estados Unidos dio a conocer cuatro razones por las que te podrían cancelar la visa americana.

¿A quiénes les negarían la visa americana para viajar a Estados Unidos?

Dado que dicha directriz busca que quienes ingresen al país no dependen de los beneficios que entrega el Gobierno, las personas que podrían no ser elegibles para la visa americana son aquellas que viven con padecimientos como diabetes, obesidad o alguna otra condición médica.

La edad avanzada o probabilidad de que dependen de alguna ayuda social serían otros de los factores que el gobierno estadounidense tiene en la mira, de acuerdo con KFF Health News.

Estas nuevas indicaciones exigen que la salud de los inmigrantes que buscan viajar a Estados Unidos sea un aspecto fundamental en el proceso de la solicitud. KFF Health News obtuvo una entrevista con el abogado principal de la Red Católica de Asistencia Legal para la Inmigración, quien también señaló a las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer o incluso trastornos de salud mental.

¿Qué consecuencias podría tener esta medida?

De acuerdo con la agencia AP, la medida podría reducir todavía más el grupo de personas que pueden ingresar al país, pese a que el Gobierno de Trump ya ha endurecido de por sí sus medidas migratorias.

Aunque la Ley Federal ya requería que aquellos que aspiran a obtener la residencia en Estados Unidos o el estatus legal demuestren que no serían una carga para el país, estas medidas van dirigidas sobre todo aquellos extranjeros que buscan permanecer por un tiempo prolongado.



