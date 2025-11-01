VIDEO: Auto Pierde Llanta Sobre Las Vías Cuando el Tren se Aproximaba

Un policía evitó una tragedia en cuestión de segundos. Los hechos ocurrieron en un cruce ferroviario cuando dos mujeres quedaron atrapadas en las vías debido a una avería mecánica, pues una de las llantas del auto se desprendió.

La situación se presentó cuando un automóvil de color rojo, con dos ocupantes, intentaba cruzar la vía y el vehículo quedó varado justo al centro de la ruta por donde circula el tren.

Las imágenes de seguridad grabadas el 25 de septiembre pasado en Katowice, Polonia, muestran a la conductora y a la pasajera fuera del auto, mientras intentaban moverlo sin éxito.

La policía declaró que las barreras ya descendían y las luces rojas parpadeaban, señal de la llegada inminente de un tren.

Intervención policial evita tragedia

Un agente de policía que pasaba por el lugar detectó la emergencia y se acercó a auxiliar a las mujeres. El oficial, junto con las dos ocupantes, empujaron la unidad averiada y lograron retirar el vehículo de las vías momentos antes del paso del tren.

La Jefatura de Policía de Katowice confirmó que nadie resultó herido y destacó la respuesta del agente, y destacaron que su acción demostró su compromiso con la ciudadanía.

