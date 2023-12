Acróbata Mexicana Impone Récord Guinness; Antes Jugaba con Fuego en Semáforos

La acróbata mexicana Yammel Rodríguez, incluida este mes en el libro de récords Guinness, aseguró que su proeza fue posible porque permaneció con la ilusión de cuando era niña y jugaba con fuego en los semáforos.

A los 17 años Rodríguez asistió en Tlacotalpan, Veracruz, a la presentación de unos malabaristas, actores en uniciclo y otras variedades de circo, que a partir de ahí se convirtió en su pasión.

Hoy es una de las protagonistas del espectáculo Absinthe, en el teatro y circo contemporáneo americano, Spiegelworld, en Las Vegas.

Tomando clases conocí una chica de Canadá que me regaló un 'hula hula' que hacía fuego; con él me iba a los semáforos para recaudar fondos para mis clases de ballet y de acrobacia. Lo hacía en Coyoacán, en la capital; había un mercado con tambores y jugábamos con fuego. Era la vida bohemia.

El Récord Guinness impuesto por la mexicana fue un triunfo sobre sí misma. Hizo sus 47 saltos mortales en un minuto en plena recuperación del Covid, lo cual hace sospechar que puede mejorar la marca.

Una semana antes del récord me enfermé; tenía una fecha para hacer el intento porque sino no salía en el libro de este año, entonces me atreví. Mi miedo era no poder respirar o empezar a toser, pero mantuve en calma, y llegué a 48 saltos, aunque no me contaron el del último segundo.