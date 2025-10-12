Actriz Patea en el Pecho a Niño de 6 Años Por Pedirle una Selfie

La comediante Nawell Madani, de 41 años, enfrenta una investigación en Francia tras patear en el pecho a un niño de seis años en los Campos Elíseos.

De acuerdo con el testimonio de la familia, el menor, identificado como Djulian, se encontraba junto a sus hermanos cuando intentó acercarse a la artista para tomarse una fotografía. Sin embargo, según el relato del padre, Madani le pidió al niño que se alejara y, al no ser obedecida, le propinó una patada en el pecho, lo que provocó que cayera al suelo.

El pequeño fue trasladado al Hospital Necker de la capital francesa, donde fue atendido y dado de alta horas después, sin presentar heridas de gravedad. No obstante, el incidente fue denunciado ante la policía de París, que ya inició una investigación formal para esclarecer los hechos.

La Fiscalía de París confirmó que el caso está siendo examinado bajo la tipificación de “violencia voluntaria contra un menor”, un delito que, de comprobarse, podría acarrear consecuencias legales para la humorista, conocida por su trabajo en televisión y por su activismo social.

Exigen disculpa pública de la actriz

Por su parte, el padre de Djulian declaró a medios locales que el incidente dejó a su hijo “asustado y confundido”. También exigió una disculpa pública y que las autoridades “actúen conforme a la ley”.

Hasta el momento, Nawell Madani no ha emitido una declaración oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, algunos medios franceses reportan que su equipo legal evalúa presentar una versión alternativa de los hechos, alegando que la comediante habría reaccionado de forma instintiva ante una situación que percibió como invasiva.

