Ahuyenta las cucarachas de la cocina con este remedio casero

Primero tritura o pica las hojas de laurel para que liberen todo su aroma.

Después coloca las hojas de laurel en los sitios donde crees que se esconden las cucarachas o de dónde las has visto.

o de dónde las has visto. Ya que se hayan alejado, limpia tus muebles con una mezcla de agua y bicarbonato de sodio con vinagre.

Aplica la mezcla de bicarbonato por todas las superficies de madera para matar los huevecillos que las cucarachas hayan dejado.

hayan dejado. Para finalizar, vuelve a para retirar la suciedad acumulada.

Teneren la cocina o en cualquier otra parte de la casa es señal de suciedad y desorden, pero a veces estos bichos aparecen sin justificación alguna. Existen muchísimos productos en el mercado que prometen matar completamente las cucarachas, sin embargo hay un remedio casero con muy pocos ingredientes y muy efectivo que lasLasson consideradas como una plaga porque se reproducen rápidamente y pueden llegar a dañar los muebles de tu casa. Dejarlas vivir en tu cocina o cualquier otra área de tu hogar puede generar problemas de salud. Ante esto es importante matarlas o ahuyentarlas.Este es elparade la:El único ingrediente que vas a necesitar son hojas de laurel, las cuales son muy fáciles de conseguir.Cómo nota: Este remedio, no las mata pero sí las ahuyenta y no regresan. Algunos expertos señalan que al mataralgunas deja huevecillos y estos sobreviven, por eso lo mejor es no aplastarlas y utilizar un remedio que las ahuyente.