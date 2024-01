Alejandra Guzmán Confunde a Fan ¡Con Christian Nodal!

Alejandra Guzmán se viralizó tras confundir a un fanático con Christian Nodal, mientras se presentaba en la Feria Nacional de Romos, en Aguascalientes.

El usuario identificado como @elcompannodal compartió a través de su cuenta de TikTok el momento en que la llamada 'Reina de corazones' encuentra al fanático, quien se hace llamar imitador del cantante nacido en Sonora.

'La Guzmán' se nota sorprendida cuando ve al imitador de Nodal en medio del público e inmediatamente después, en hombros de uno de los miembros de su equipo de seguridad, se acerca al imitador y lo abraza, aparentemente sin percatarse de que no se trataba del verdadero Christian Nodal.

Como era de esperarse, los internautas no perdonaron a la integrante de la Dinastía Pinal, quienes lamentaron que la famosa no se haya percatado de que no se trataba del verdadero Christian Nodal.

"Qué osote polar para Alejandra", se lee en los comentarios.

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado sobre esta situación.

Con información de N+

OAGL