Así sustituyen los taqueros el aguacate en su "guacamole"

Foto: Cuartoscuro.

1 calabacita mediana

150 g de tomates verdes

2 dientes de ajo

1 chile jalapeño

2 cdas. de aceite vegetal

1/2 cdita. de sal

1/4 de taza de cilantro

YouTube: Alejandra de Nava, captura de pantalla.

Que los taqueros no siempre le ponenal “ guacamole ” que ofrecen en sus locales para que acompañes tus tacos es un secreto a voces. La razón es bastante lógica y es que el precio del aguacate suele variar cada semana, e incluso lo puede hacer día con día.Esta semana, por ejemplo, en mercados de la alcaldía Azcapotzalco se puede comprar en al menos 60 pesos el kilogramo. Que equivale a unos cuatro aguacates grandes. Por supuesto, la cantidad de aguacates que se puedan utilizar un solo día en una taquería para hacer un molcajete grande de guacamole es mayor.Es por ello por lo que tuvieron que recurrir a la calabacita como una opción más económica al aguacate, y que no modifique demasiado el sabor de este "guacamole".En YouTube hay varias recetas para preparar en casa esta salsa que algunos llaman “falso guacamole”. En su canal, la cocinera Alejandra de Nava, muestra una preparación bastante sencilla para la cual vas a necesitar los siguientes ingredientes:Primero hierve los tomates y la calabacita en una olla con suficiente agua y luego fríe los jalapeños en aceite vegetal. En la licuadora agrega todos los ingredientes, incluido el aceite en el que fueron freídos los chiles.Por supuesto, la consistencia y el sabor no son iguales, aunque eso no quiere decir que esta no sea una buena salsa.Así que los taqueros mexicanos le llevan mucha ventaja a todos esos chefs que, por su impacto ambiental, decidieron sustituir al aguacate en sus preparaciones.https://www.youtube.com/watch?v=682k7eTtIsA