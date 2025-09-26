'Cancelan' a Dentista por Trato a Pacientes Opositores a Trump: 'Hacía' Tratamientos Dolorosos

Una dentista del sur de California está en medio de la polémica por la publicación de videos en los que aseguraba hacer tratamientos más dolorosos a pacientes opositores al presidente Donald Trump.

En una de esas grabaciones, Harleen Grewal, ferviente seguidora del mandatario, señaló que dejaba de usar gas anestésico con aquellos pacientes que se quejaban o mostraban rechazo a que usara una gorra.

¿Y qué tenía de rara la gorra? Bueno, durante sus intervenciones usaba una con el mensaje: 'Haz que tu sonrisa vuelva a ser grandiosa', en clara referencia a MAGA (Make America Great Again) de Trump.

En el mismo video, explica que algunos pacientes reaccionan con desagrado a su 'muro de la fama', en la que tiene fotos con el presidente estadounidense, miembros de su círculo cercano y líderes republicanos.

Recibo pacientes que vienen a mi consultorio y, al ver las fotos, uno piensa que se les está prendiendo fuego. Salen disparados y salen corriendo como si Trump hubiera entrado en la habitación

Grewal, que trabaja en Skyline Smiles, en Santa Clarita, California, comentó que durante la pandemia del COVID-19 prefería tener menos pacientes demócratas.

Era una broma

Tras el escándalo, la dentista tuvo que quitar los videos de sus redes sociales y su cuenta de Yelp, una plataforma para anunciar y hacer reseñas de negocios, fue suspendida.

Ante el escenario de 'cancelación' por parte de los cibernautas, del cual se quejó, la mujer dio declaraciones a la cadena KTLA y dijo que fueron bromas.

Añadió que la Junta Dental de California realizó una investigación y la había absuelto de cualquier delito. Incluso, si se revisa la licencia del negocio en la organización estatal, esta sigue vigente.

De acuerdo con la información, el permiso para Skyline Smiles Dental, bajo práctica de Harleen Grewal, fue sacado en junio de 2021 y expirará el 31 de mayo de 2027.

Sin embargo, el organismo no ha informado oficialmente si estudió el caso y quién la denunció.

Con información de EFE

ICM