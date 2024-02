¿Cómo mantener tu casa fresca sin necesidad de aire acondicionado?

Foto: Getty Images

Ventila a primera hora de la mañana

Hazte con un buen toldo contra el sol

Foto: Getty Images

Instala un ventilador

Conecta la campana extractora

Foto: Getty Images

Cultiva plantas de interior y aprovecha su frescor

Cambia tus sábanas por unas de algodón

Durante el verano las altas temperaturas hacen que nuestra casa se vuelva un horno, sobre todo si no está bien ventilada. Es por esto que te diremos cómo puedes mantener tusin necesidad de aire acondicionado , que además de ser caro contribuye a las emisiones de CO2.Cuando te despiertes, lo primero que tienes que hacer es ventilar la casa . Nuevo aire circulando en casa, evita alergias y combates los ácaros. Sin embargo, esto ya no tiene caso cuando el Sol está bien alto ya en el cielo. Por eso, se recomienda abrir las ventanas a primera hora de la mañana, cuando todavía el calor es soportable.Hacer un toldo o comprar uno para que proteja tu casa del calor durante el verano es una gran idea, misma que te permitirá disfrutar de tu espacio exterior ya sea terraza o balcón, además, evitarás que entre el calor a tu casa.Abrelo por la mañana hasta que baje el sol. Elige lonas de última generación con tratamientos antihumedad y antimanchas, mecanismos para desplegarlo cómodamente e, incluso, un sensor para que se recoja automáticamente si empieza a llover.Esta es una solución muy buena para refrescar tu casa, ya que un ventilador de techo es muy práctico y lo puedes utilizar también por la noche mientras duermes, pero trata de no ponerlo en la velocidad más alta porque podrías enfermarte.Resulta ser más sostenible que el, ya que consume menos energía. Si tienes la suerte de tener en casa ventanas opuestas, aunque sea en diferentes habitaciones, no dudes en abrirlas en cuanto caiga el sol para hacer corrientes de aire que refresquen el ambiente.Cuando estés cocinando en verano puedes encender la campara extractora de tu estufa, esto para que los humos y vapores de la cocina no se acumulen en la cocina o en toda la casa. Usa la campana cuando empieces a cocinar y mantenla encendida un par de minutos después de haber terminado.Coloca plantas en las habitaciones de tu casa y riégalas adecuadamente. Además de decorar tu casa, las plantas harán que el aire esté más fresco.Esta es siempre una buena idea para dormir durante el verano, ya que las sábanas de dicho material son más frescas a comparación de algunas que llevan una mezcla de poliéster. Sí, se arrugan más y cuesta más trabajo plancharlas, pero son mucho más cómodas y descansarás mejor.