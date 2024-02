¿Cómo realizar la impugnación de testamento en caso de no estar de acuerdo con la herencia?

Foto: iStock

¿Qué pasa si se presenta una impugnación de testamento?

Losforzosos, como hijos y parejas, pueden realizar unaen caso de no estar de acuerdo en los términos señalados en la. Estos son los motivos por los cuales puedes presentar una queja.El testamento es un recurso importante para que aún después de la vida, se respete la voluntad del difunto en cuanto a bienes, decisiones familiares, entre otras. En septiembre, mes del testamento te decimos todo lo necesario para que aprendas sobre el manejo de este tipo de documentos.Si bien en el testamento se establecen las voluntades del recién difunto, en algunas ocasiones, no existe un reparto de manera equitativa, pueden haber personas que no fueron consideradas o elementos que quedaron en conversaciones y no en papel. Para todos esos casos, puedes solicitar una impugnación de herencia.La impugnación de testamento es un proceso jurídico mediante el cual se pueden realizar cambios en lo marcado en la herencia que el fallecido sentó por escrito. Este se puede realizar cuando uno o varios herederos no concuerdan con lo estipulado en el acta, tanto en la repartición como los medios de entrega de la herencia .Este trámite se puede realizar en un plazo máximo de 15 días después del fallecimiento, o hasta 15 días después de la recepción del testamento. Los únicos que pueden realizar la impugnación son los herederos forzosos como los hijos, descendientes, y viudos . Las principales causas para solicitarlo son:: En caso de haber realizado donaciones en vida, en especial de inmuebles, que beneficie a un heredero respecto a otros, aquellos afectados pueden solicitar parte de ella.: Se trata de un reparto de por lo menos un tercio de la herencia hacia los herederos forzosos, la cual es legítima y se está obligada a cumplir.: en caso de que algún hijo, la pareja o algún nieto no se incluya dentro del testamento, se puede solicitar la impugnación por olvido.: En caso de desheredar a alguien, esto debe estar justificado ante la ley para poder ser aplicable. En caso de que no sea así, se puede solicitar el cambio en el testamento.https://youtu.be/0E-m12pyNrAEn caso de que la impugnación del testamento haya sido amparada por la ley, entonces puede solicitarse la anulación de la herencia, o bien en un caso menos drástico, la modificación de algunos derechos sucesorios. Por último, puede ser probable, que no pase y que no existan modificaciones.