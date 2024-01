Coronan a una Miss Japón de Origen Ucraniano y su Título Genera Polémica

La ucraniana Carolina Shiino lloró de alegría al ser coronada Miss Japón esta semana, agradecida por el reconocimiento de su identidad como japonesa. Pero su aspecto caucásico reavivó una vieja interrogante en un país donde muchas personas valoran la homogeneidad y la conformidad: ¿Qué significa ser japonés?

Shiino ha vivido en Japón desde los 5 años y se convirtió en ciudadana naturalizada en 2022. Ahora, con 26 años, trabaja como modelo y dice que tiene un sentido de identidad japonesa tan fuerte como cualquier otra persona, a pesar de su apariencia no japonesa.

Realmente es como un sueño. Me he enfrentado a una barrera racial. A pesar de que soy japonesa, ha habido momentos en los que no me han aceptado. Hoy estoy muy agradecida de haber sido aceptada como japonesa