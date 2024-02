¿Cuáles son las mejores plantas para tener en el baño?

Foto: Getty Images

Plantas que puedes tener en el baño

Espatifilo

Potus

Filondreno

Foto: Getty Images

Aglaonema

Helecho culantrillo

Elsuele ser de las habitaciones con menos luz natural en toda la casa, además, casi siempre tiene ventanas pequeñas, pero aun así, puede ser el lugar ideal para decorar con plantas . El secreto está en elegir especies que resistan al calor y la humedad del.A continuación te diremos cuáles son algunas de las plantas que puedes tener en el baño Esta planta puede vivir en ambientes de temperatura superior a los 18º, por lo que el calor del baño no sería un problema. Lo único que está especie debe evitar son las corrientes de aire. Los espatifilos son plantas muy duraderas y, además ayudan a absorber los contaminantes del aire.A esta planta no le agradan los espacios obscuros, pero no le va mal en interiores con luz artificial. Es importante mencionar que esta planta puede vivir en agua o en maceta. En cualquiera de los dos ambientes echa raíces, sólo que en el agua se alimenta sola.Los filodendros no necesitan muchos cuidados y a sus hojas les hace bien la humedad que se produce en el. También le gustan las temperaturas altas de más de 20º y la sombra, evita dejarla en la luz solar.Esta es una planta de interior que no requiere de muchos cuidados, así que es apta para quienes no tienen mucho tiempo. Como procede de humedales y bosques tropicales, a esta planta el ambiente delle hace bien. Colócala en luz indirecta y sombra parcial, evita a toda costa que esté en una habitación fría.Los helechos son una gran opción como decoración de interiores. Este tipo deson perfectas para elporque les gusta la humedad, así que el baño, es un espacio ideal. Sólo debes de mantener húmeda la tierra pero sin mojarla mucho.