¿Cuántos Sábados Faltan para Navidad 2025? Último Día de Clases Antes de Vacaciones Decembrinas

Los últimos meses del año avanzan y con ellos inicia la cuenta regresiva para Navidad 2025. Si te consideras amante de esta época en la que el tintineo de las luces de colores y los villancicos inundan el ambiente, te decimos cuántos días faltan para el 25 de diciembre.

Es en este mes cuando amigos, compañeros de trabajo y familias completas se reúnen en torno a la cena de Nochebuena, para disfrutar de un momento de alegría y reflexión. Aunque los regalos también se vuelven protagonistas debajo del árbol, en espera de sacar una sonrisa a quien los recibe.

Pese a que a algunos no les gusta para nada, la Navidad es una de las celebraciones más grandes en todo el mundo. De acuerdo con la UNAM, el origen de la navidad es un dilema entre lo pagano y religioso.

Conoce cuántos días faltan para Navidad 2025. Foto: Pixabay.

La Máxima Casa de Estudios explicó que si bien en un principio era una fiesta de origen pagano, debido a que entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraban los Saturnales, en honor al Dios de la Agricultura y la Cosecha: Saturno. El Catolicismo sumó a ese día la celebración del nacimiento de Jesús, a partir del siglo IV.

Por falta de documentos y fechas exactas sobre el nacimiento de Jesucristo, los cristianos determinaron el 25 de diciembre como la fecha en la que se celebraría su nacimiento.

Video: Se Descongela Mariah Carey: Estas Son las Fechas de Conciertos por Navidad 2025

¿Cuántos sábados faltan para Navidad?

A diferencia de otros años, este 2025 la Navidad caerá en jueves y no en sábado. De modo que la cena de Nochebuena deberá realizarse el miércoles 24 de diciembre. Por lo que contando a partir de este jueves 13 de noviembre, aún restan 42 días para el 25 de diciembre.

Pero mantente atento al calendario si deseas prever la compra de regalos e insumos para las cenas y reuniones con amigos y compañeros de trabajo, toda vez que faltan apenas 6 sábados para Navidad.

Dado que la última etapa del año se pasa volando, también te decimos cuántos días faltan para Año Nuevo 2025.

¿Cuándo es el último día de clases previo a vacaciones decembrinas?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla en su calendario del ciclo escolar 2025-2026 un periodo de vacaciones en diciembre para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y docentes.

Éstas darán inicio el lunes 22, por lo que el viernes 19 de diciembre de 2025 será el último día de clases previo a este periodo vacacional. Por lo que niños y adolescentes podrán disfrutar de la Navidad, Año Nuevo e incluso Día de Reyes en familia.

Video: Economistas Británicos Señalan Aumento en el Costo de la Comida Tradicional de Navidad

Historias Recomendadas