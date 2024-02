Foto: Getty Images

Cuatro flores ideales para las habitaciones de tu casa:

En los últimos años la decoración con plantas en los hogares se ha vuelto un elemento principal. Sin embargo, al momento de elegirlas es importante saber cuáles son las plantas y flores ideales para las.De acuerdo con la función de cada habitación, existen flores que no solo sirven como decoración, sino que ayudan a mantener la armonía y a limpiar el aire del ambiente. A continuación te contaremos acerca de cuatroideales para las habitaciones de tu casa.En las recámaras, lasmás recomendadas son aquellas decorativas que, además de tener propiedades relajantes, ayudan a limpiar el aire.Esta es una de lasmás recomendadas, ya que su aroma ayuda a mantener la calma y a caer en un sueño profundo. Es mejor regarla con una frecuencia alta y en menor cantidad, y si la maceta tiene un plato abajo, debes asegurarte de retirar el agua sobrante unos 10 o 15 minutos después de haberla regado.A pesar de su pequeña altura, las hojas con textura aterciopeladas de estascrecen hacia los lados. Sus colores y especies aportan vida a las habitaciones, son delicadas y necesitan mucha luz, por lo que son ideales para la recámara principal de tu hogar. Las violetas africanas no se deben regar en exceso y la manera correcta de hacerlo es directamente en la tierra.Es bien sabido que la orquídea es una de lasmás sofisticadas y elegantes, y contrario a lo que se cree, son muy fáciles de cultivar y cuidar. Es una planta tropical, lo cual significa que es resistente. A estasles sienta muy bien la luz indirecta y los ambientes cálidos. Su riego es cada seis o siete días y no en exceso, ya que podría pudrirse.Las rosas son buena opción, la clave esta en escoger un color que te guste y vaya con la decoración de la habitación. Solamente debes asegurarte tenerlas en un lugar con buena ventilación, ya que su aroma llega a ser mucho más intenso que el del jazmín. Su riego en maceta durante época de calor es todos los días y en el invierno es cada 3 días.