¿Eres neni? Estas son las consecuencias de vender o hacer entregas en el metro

Foto: Metro STC

El metro de lacuenta con reglas y sanciones específicas para las personas, mejor conocidas como "", que realicen ventas o comercios dentro de los vagones o andenes de la ciudad.Con la llegada de la pandemia se popularizó el término “nenis” para referirse a las chicas que realizan ventas o entrega de productos al interior del metro. Ente lo que venden se encuentra principalmente ropa, maquillaje, accesorios, entre otras cosas. Se trata de uno de los negocios que más generan una derrama económica en el país.Según un reporte, la comercialización de productos por parte de las “nenis” genera ganancias en la capital superiores a los 9 millones 500 mil pesos diarios.Sin embargo, sus actividades se podrían ver obstruidas debido a los propios lineamientos del Metro , los cuales mantienen estrictas pautas sobre la venta y comercialización de productos al interior de sus instalaciones.El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó en un comunicado que las actividades como el intercambio de bienes o la entrega de productos no está prohibidos dentro de las instalaciones del Metro de la ciudad de México, siempre y cuando no representen una actividad ilícita o propicie el ambulantaje”.De manera que el intercambio de bienes es legal, por lo que las autoridades no podrán confiscar la mercancía, mientras que las y los comerciantes no pongan en riesgo a los usuarios o instalaciones del transporte público y se permita el libre tránsito.https://twitter.com/is_a_MIRACLE/status/1382367404437630976?s=20¿Entonces que es lo que si puede hacer la policía del Metro? Según el reglamento “las autoridades que detecten a personas ejerciendo actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos u otras que no signifiquen una falta administrativa, actuarán con todo comedimiento y los invitará a retirarse de las instalaciones, en caso contrario se procederá conforme a derecho corresponda”Si realizas una venta en el Metro no se te puede detener, la autoridad únicamente podrá esperar a que culmine la venta para posteriormente invitarte a que te retires de las instalaciones.https://youtu.be/k8GahEwjTew