10 razas de perro que viven más tiempo

Chihuahua

Jack rusell terrier

Maltés

Yorkshire terrier

Beagle

Pastor ganadero australiano

Salchicha

Shih Tzu

Caniche

Shiba inu

Si te gustaría tener un perro para poder disfrutar de su compañía y cariño pero también estás buscando que viva muchos años para no tener que despedirte de él tan pronto, nosotros te decimos cuales son las 10 razas deque viven más tiempo.Los perros chihuahua viven entre 15 y 20 años y a pesar de su tamaño es necesario que hagan ejercicio, estimulación cerebral y entrenamiento. Generalmente gozan de buena salud aunque pueden llegar a presentar problemas de corazón y de la vista.La esperanza de visa de estosva de los 13 a los 16 años y son ideales para lugares pequeños. Si no llevan una buen alimentación y hacen ejercicio pueden tener problemas de obesidad, ya que tienen mucha energía.Esta es una raza depequeña que vive hasta los 15 años, son muy propensos a desarrollar ansiedad por separación si se les deja solos mucho tiempo.No te dejes engañar por el tamaño de estosviven de 14 a 17 años, tienen un fuerte instinto de protección y ladran mucho.Esta raza en promedio vive 12 años, son inteligentes, amigables, cariñosos, ladran y aúllan mucho.Viven de los 12 a los 15 años y sonmuy activos, por lo que son perfectos para las personas que son amantes de los deportes al aire libre y las aventuras en la naturaleza.Pueden llegar a vivir entre 12 y 17 años, son perros juguetones, leales, valientes y territoriales. Pueden llegar a ser agresivos si nos se les enseña el entrenamiento adecuado.Esta es una raza que vida de los 15 a los 18 años, su apariencia es linda ya casi no tienen problemas de salud, pero de todas maneras se les deben dar los cuidados indicados.Estosviven de 14 a 18 años, son peludos, inteligentes y fáciles de entrenar. Se llevan bien con los niños y es necesario que ejerciten, ya que tienen mucha energía.Viven entre 12 y 15 años, son limpios, leales, fuertes y gozan de muy buena salud pero pueden llegar a presentar alergias, así que será mejor que no le des a probar cualquier tipo de alimento.