Documentos personales

Foto: iStock

Cámaras y dispositivos electrónicos

Joyas

Dinero

Objetos punzocortantes o que puedan ser explosivos

Al momento de viajar en avión puede ser muy fácil echar todo a la maleta que se piensa documentar, sin embargo, resulta muy común que haya robos deque el mismo personal de los aeropuertos robe objetos de tuo que metas objetos que no están permitidos.Resulta muy común que las personas reporten el extravío de su maleta , el robo de equipaje o que se quejen de pertenencias faltantes. Esto se debe a que muchas personas entran en contacto con estos objetos y es más usual de lo que creemos, que alguien haga mal uso de ello. Por lo mismo existen artículos que es mejor guardar en un lugar donde puedas tener acceso a él.No guardes ni tu identificación oficial, ni tu pasaporte o visa, pues al momento de presentarte en cualquier mostrador o abordar el avión se te serán solicitados. Se trata de documentos que debes tener a la mano y poder tener acceso de manera práctica para evitar que te tome mucho tiempo sacarlos.Todos los dispositivos electrónicos puedes llevarlos en tu equipaje de mano o bolsa personal. Si los documentas no podrás cuidarlos y mantenerte al pendiente de ellos, por lo que lo mejor es llevarlos contigo. Así evitarás que alguien los robe o se extravíen y pierdas tu celular o computadora.Lo mismo que en las pasadas recomendaciones, si se trata de relojes, piezas de oro o plata, lo mejor será llevarlo en la maleta que lleves contigo a todos lados y puedas supervisar.El dinero para evitar robos o extravíos es mejor llevarlo en tu bolsa personal o en alguna sección especial de tu maleta de mano donde sepas que se encuentren y no estén a la vista. Lo anterior, en especial cuando son grandes cantidades de dólares o divisas extranjeras.https://youtu.be/5lmfkj6cF0oEsto parece obvio, pero existen objetos como cortaúñas o cargadores de cámaras y laptops que entran en esta categoría. Si tienes dudas sobre algún artículo, consulta directamente con la aerolínea sobre sus medidas de seguridad y restricciones.