Hospitalizan a Anahí Tras Concierto de RBD en Sao Paulo, Brasil

La actríz y cantante Anahí fue hospitalizada luego del concierto que ofreció RBD la noche de este viernes en Sao Paulo, Brasil, como parte de su gira mundial 2023.

La integrante de la agrupación tuvo que abandonar el escenario tras complicaciones en su salud, y fue trasladada en ambulancia rumbo a un hospital, en donde hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Antes de retirarse la cantante se dirigió a su público:

Quiero darles las gracias a cada uno de ellos, mis cuatro hermanos, ellos saben que no han sido días fáciles. Estoy con mucho dolor, me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen