Importancia de las Abejas: Falta de Leyes para su Protección las Pone en Peligro

A pesar de la enorme labor de las abejas, algunas personas las ven como un peligro, sin embargo, hay quienes se dedican a rescatarlas y a concientizar sobre su importancia para el planeta.

Adriana Véliz, directora de Abeja Negra SOS, destacó la importancia de las abejas y su propósito en el planeta.

El primer paso es empezar a ser consciente que no solo estamos nosotros, que cada ser vivo que está a nuestro alrededor es tiene un propósito.

Polinizadoras por excelencia, abastecedoras de miel, pero también un conflicto para quienes las ven como un peligro al estar en entornos urbanos.

Si algo no está bien para ellas, su primera reacción es picar, pero no porque quieran o porque sean malas.

Falta de leyes para proteger abejas

Adriana Véliz es veterinaria, apicultora y rescatista de abejas, apoya en este entorno urbano, la convivencia entre humanos y abejas, y con su equipo rescata enjambres.

Qué hacer después de ver un enjambre, esperar de tres a cuatro días.

Luego de tenerlas en resguardo se traen a una zona de cuarentena en donde vigilan que la población crezca, no tengan enfermedades y se monitorean para que continúen como productoras de miel o vivan en algún santuario en algún punto de México.

Sin embargo, esta convivencia con las personas hace que exista una controversia respecto a su trato ya que hay quienes no toleran su presencia por los mitos que hay a su alrededor.

Tenemos que ser más empáticos y entender que al final del día, ahora todo lo que es ciudad era campo.

Se habla que ante una muerte masiva de abejas, la humanidad solo duraría cuatro años como máximo en el planeta, debido a su importancia en la polinización.

Pueden o no gustarte las abejas… si tu vez que hay gente que está muy clavada sembrando huertos y polinizadores y toda esa parte, también respetar, porque indirectamente te están ayudando.

Y aunque existen manuales de apicultura, de rescate y de producción de miel, no hay una ley clara para su protección a pesar de la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana.

O lo vez como un plaga, o lo vez como un área de producción, o lo vez como una especie protegida… Estas incongruencias han hecho que no logremos tener una ley como tal que nos proteja, tanto a apicultores como a abejas.

