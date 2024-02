En redes sociales se hizo viral el caso de una joven mexicana que tenía un boleto para volar a Chiapas y, por un error de la aerolínea, terminó en Seattle, en Estados Unidos. Su historia ha llamado la atención de miles de usuarios de TikTok.

A lo largo de tres videos, María José Gamboa, una joven originaria de Chiapas, contó la cardíaca anécdota que le ocurrió cuando buscaba volar desde Guadalajara, Jalisco, a Tuxtla Gutiérrez.

“Story time de cómo terminé en Washington, Seattle, y mi vuelo era para Tuxtla Gutierrez, Chiapas”, dijo al principio de la primera grabación. Y continuó:

Actualmente me encuentro todavía en el aeropuerto. El problema fue mi regreso. Cuando yo tomé el vuelo para Tuxtla, abordé la ventanilla pero al momento de subir al avión, checaron mi pase de abordar y me mandaron a una fila.

María José no sabía que la acababan de enviar a un avión equivocado que viajaría a otro país. Ella notó inmediatamente que había alguien más en su asiento.

Cuando señaló esto a la azafata, ella revisó su boleto y le asignó otro asiento, sin notar que no era el vuelo correcto. Según contó, la joven se dio cuenta de que algo no andaba bien hasta dos horas antes de aterrizar, cuando entregaron a los pasajeros las formas migratorias que debían llenar antes del arribo a Seattle:

Cuando yo estoy arriba me pasan declaración de aduana y yo me quedo así como: ‘¿y por qué tengo que llenar este formulario?’ Ya faltaban como dos horas para llegar. Y en ese momento me entero que el viaje iba para Seattle.