La modelo y empresaria Kim Kardashian afirmó que está reevaluando su relación con la marca de moda Balenciaga luego de que esta última lanzó una campaña publicitaria en la cual aparecen niños posando con osos de peluche que visten arneses y otros objetos relacionados con el sadomasoquismo.

A través de sus redes sociales la estrella de reality shows agradeció que la marca haya eliminado las fotos en cuestión de su mercadotecnia y la disculpa que ofreció la casa de lujo española: “Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder”, escribió Kardashian.

Agregó que esta reevaluación con la marca la hará basándose en su “voluntad de aceptar la responsabilidad” por lo ocurrido, así como en las acciones que espera ver de su parte para proteger a los niños.

Kardashian indicó que aunque guardó silencio los últimos días tras el lanzamiento de la campaña, lo hizo no porque no le hayan disgustado las imágenes si no porque primero quiso tener la oportunidad de hablar con el equipo de Balenciaga para entender “cómo pudo haber sucedido esto”.

“Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado las imágenes perturbadoras. La seguridad de los niños debe tener la máxima consideración y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debe tener cabida en nuestra sociedad, punto”, sentenció en un hilo de Twitter.

La polémica campaña de Balenciaga

La semana pasada, Balenciaga lanzó una campaña en donde mostraba a niños sosteniendo osos de peluche con ropa de cuero y otros accesorios muy parecidos a los que se usan en prácticas sexuales como el bondage. Por ejemplo, en una de las fotografías se aprecia a una niña abrazando a un muñeco que con correas en muñecas y tobillos, y una gargantilla con un candado.

El resto de la campaña publicitaria de Balenciaga para su colección otoño-invierno ha sido puesta a escrutinio. Otra fotografía aparentemente inocua muestra un bolso de dama sobre un escritorio lleno de papeles. Uno de esos papeles parece ser una impresión de l sentencia Ashcroft v. Free Speech Coalition, un caso de 2002 en el que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que no se podía limitar prohibir la creación de contenido de carácter sexual que incluya imágenes aparentemente infantiles, siempre que no se ponga en riesgo a niños reales.

Debido a la oleada de críticas, Balenciaga eliminó cualquier imagen alusiva a su campaña de todas sus plataformas y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en donde ofrecía disculpas por cualquier ofensa causada por su “campaña navideña”.

https://www.instagram.com/p/ClRchXLI6HY/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Con información de N+

MGM