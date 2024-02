La ciencia descubre la mejor forma de hacerse amigo de los gatos

El vínculo ciencia-gatos es más grande de lo que crees. (Foto: Pixabay)

El secreto está en parpadear

"Los animales domésticos son sensibles a las señales humanas que facilitan la comunicación interespecífica, incluidas las señales del estado emocional. Los ojos son importantes para señalar las emociones, y el acto de entrecerrar los ojos parece estar asociado con la comunicación emocional positiva en una variedad de especies", se puede leer en la investigación.

La sonrisa del gato

"Es algo que muchos dueños de gatos ya habían sospechado, por lo que es emocionante haber encontrado evidencia de ello".

El experimento

“Intenta entrecerrar los ojos hacia ellos como lo haría con una sonrisa relajada, y luego cerrar los ojos durante un par de segundos. Descubrirás que ellos mismos responden de la misma manera y puedes iniciar una especie de conversación".

¿Por qué les gusta el parpadeo lento?

"También es posible que el parpadeo lento en los gatos comenzó como una forma de interrumpir una mirada ininterrumpida, que es potencialmente amenazante en la interacción social", indicó la especialista.

Losson unos animales domésticos complicados. A pesar de vivir con una familia humana, suelen ser muy independientes e incluso pueden ser algo hoscos con sus dueños.En ese sentido, entender el humor de lossigue siendo complicado, y mucho más lograr cautivar a uno de estos, que suelen ser más ariscos y poco sociales.Por fortuna, como en casi cualquier tema, laya tiene algunas respuestas para explicar cómo podemos hacernos amigos de los.A continuación te mostramos un poco más del gran vínculo ciencia-gatos.Un grupo de psicólogos especializados en el comportamiento animal, dirigidos por la doctora Tasmin Humphrey, analizaron el papel de los parpadeos en la comunicación entre los gatos y los humanos. La conclusión a la que llegaron en su investigación el grupo de psicólogos conductistas fue que es más fácil "caerles bien" a los felinos a través del "".En realidad, la investigación logró descubrir que el equivalente a nuestra sonrisa es cierta forma en que los gatos parpadean, manteniendo cerrados los ojos por un breve momento.La idea de los científicos es que, si los humanos imitan esta forma de parpadeo, es más fácil generar un sentimiento afectuoso por parte del gato.La acción de entrecerrar los ojos por parte de los humanos genera una imitación de la popularmente conocida como "", al que los científicos conductistas llaman "", que logra que los humanos sean más atractivos para los gatos.De acuerdo con la profesora Karen McComb , que también fue parte de la investigación, la idea de que los gatos sonreían al entrecerrar los ojos lentamente era una creencia popular entre los dueños de gatos, pero no se había comprobado científicamente.La investigación menciona que "" sería el equivalente gatuno de la Sonrisa de Duchenne, la sonrisa que indica una emoción espontánea y genuina en los seres humanos.El estudio reveló que los gatos son más propensos a parpadear lentamente a sus dueños después de que sus dueños les han parpadeado lentamente. También determinó que los gatos se acercan más a desconocidos después de que estos les mostraron un "".En pocas palabras, el estudio muestra que esta técnica de "" puede proporcionar una forma de comunicación positiva entre gatos y humanos.De acuerdo con el experimento, la manera correcta de acercarnos a lostendría que ser ésta:Además, el experimento descubrió que los gatos tienden a no iniciar el, y esperan que el humano realice el primer movimiento. Y que se acercaban con mayor seguridad a los humanos desconocidos que les habían "sonreído" gatunamente.La doctora Tasmin Humphrey no tiene una respuesta segura para esta pregunta. Pero supone que puede ser una conducta aprendida después de años de convivir con humanos. Así, los gatos habrían adoptado el hábito de ver con confianza el "" después de notar que los humanos se relajaban después del parpadeo lento de un gato.Curiosamente, se cree que los gatos podrían tomar como una amenaza mirar hacia abajo cuando se está frente a ellos.https://www.youtube.com/watch?v=pLo59-gZzs0