MTU : ¿Qué Pasa si no Activo el Límite de Transferencias Bancarias el 1 de Octubre de 2025? 

El Monto Total de Uso (MTU) que se refiere al límite de dinero durante las transferencias bancarias y que será de mil 500 Unidades de Inversión (UDIS), equivalente a 12 mil 800 pesos, comenzará a aplicarse en México este miércoles 1 de octubre de 2025, de acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció la medida que tiene como objetivo reducir los riesgos de fraudes bancarios y usurpación de identidad en operaciones bancarias electrónicas.

Es decir, que aunque pueda parecer tedioso, el MTU lo que se busca es proteger al usuario del sistema financiero ante el incremento de los delitos en línea.

Video: ¿Qué es el MTU? Aquí te Decimos Cómo Configurar "Tope" Diario a Transferencias Electrónicas

Noticia relacionada: ¿Mi Ropa Tiene Compuestos Tóxicos que me Podrían Hacer Daño?

¿Qué pasará con el MTU cuando entre en vigor?

Es importante aclarar que aunque el MTU inicial por defecto será de 12 mil 800 pesos, esto no significa que no se pueda transferir más dinero, sino que cada persona física o moral debe configurar en su banco el tope máximo de transferencias que quiera realizar.

Además, dicho monto máximo podrá ajustarse según lo que cada cliente requiera, y esto lo puede hacer en las aplicaciones móviles de su institución financiera o banca electrónica. Es decir, si un día necesitas transferir más dinero, solo tienes que modificar el monto máximo y una vez hecho, lo que se recomienda es que se vuelva a configurar como lo se tenía anteriormente por seguridad.

¿Qué pasa si no activas el límite de transferencias bancarias el 1 de octubre de 2025?

Aunque no hay multas ni sanciones inmediatas para quienes no configuren el MTU antes de octubre, la institución financiera estará obligada a aplicar el tope por disposición de la CNBV.

Lo cual significa que el banco aplicará automáticamente el tope de 12 mil 800 pesos y eso será lo máximo que podrás transferir, a menos que cambies el monto máximo tú mismo.

Y no te preocupes, el MTU lo podrás cambiar después del 1 de octubre, pues la fecha límite es solo para su aplicación, pero los usuarios podrán cambiar el MTU todas las veces que lo requieran.

También es importante aclarar que el MTU es solo aplicable para las transferencias, es decir, para quien mande el dinero, por lo que los receptores de dinero, no se verán afectados, en pocas palabras, pueden recibir todo el dinero sin ningún tipo de tope al día.

Historias relacionadas: