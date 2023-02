Una mujer de Nuevo Laredo puso en venta una casa de madera, con una salvedad: vende solo la construcción, pero no el terreno donde se ubica el inmueble. Esta atípica oferta se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado decenas de burlas entre los usuarios.

El inusual anunció ocurrió en el grupo “La pulgosa de Nuevo Laredo”, en Facebook. La usuaria, llamada Claudia, publicó un mensaje en que se lee lo siguiente:

Vendo la casa en 15 mil pesos. De madera, 2 cuartos. Ojo: solo es la casa, no el terreno

Este último detalle llamó enormemente la atención de los otros miembros del grupo de compra-venta. ¿Cómo podría vender solo la casa y no el terreno?

Aunque la inmensa mayoría de los comentarios hicieron mofa de la oferta, la mujer cambió el estatus de la oferta. Horas después de que subiera su publicación etiquetó como “vendida” la casa.

Publicación original de casa en venta en Nuevo Laredo. Foto: Facebook La Pulgosa de Nuevo Laredo

La velocidad de esta presunta venta levantó suspicacias entre los usuarios, que se empezaron a preguntar si no lo hizo para evitar más burlas. No obstante, hasta el momento no se ha retirado la publicación.