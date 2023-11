Multan a Joven en Silla de Ruedas por Estacionarse en Lugar para Discapacitados | Video

Un joven en silla de ruedas de nombre Diego Rebolledo denunció que recibió una multa por parte de un agente de tránsito de Cancún, Quintana Roo, por estacionar su vehículo en un lugar para discapacitados de un centro comercial.

Mediante redes sociales narró que acudió a ese sitio con dos camionetas, una para cargarla de mercancía y la otra para su transporte, misma que estacionó en la zona designada exclusivamente para personas con discapacidad.

Y explicó que el oficial lo infraccionó porque su camioneta no contaba con la identificación de que era un auto con una persona con discapacidad a bordo, hecho que reconoció Rebolledo.

No obstante, Diego detalló que el policía observó su condición, misma que no le importó para multarlo.

Yo le dije no me quites la placa, me estás viendo, ve que si traigo silla de ruedas, entonces el tipo no le importó