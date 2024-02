Ortografía: ¿Cuál es la diferencia entre "haya", "halla", "allá" y "aya"?

Haya

Espero que hayamos aprobado el examen.

Ojalá que hayas cerrado la llave del agua antes de salir.

¿Crees que todavía haya tamales de mole?

Halla

No entiendo cómo lo hace, pero siempre halla el camino más rápido para llegar.

El edificio ahora se halla dos calles abajo.

Halla e lugar indicado en el siguiente mapa.

Foto: Unsplash.

Allá

Yo les recomiendo no ir hasta allá para sacar su tarjeta, la pueden tramitar en línea.

¿Crees que si vamos hasta allá valga la pena el viaje?

Podemos comprar un par de boletos de avión, y allá vemos qué hacemos.

Aya

La aya llevó a los niños a comprar un helado.

La aya es quien se encarga de que la casa esté tan limpia.

Llegó el momento de aclarar una duda de ortografía que resulta bastante común todavía: la diferencia entre "", "", "" y "". Un error que vamos a resolver con ayuda de la RAE ).Esta es bastante sencilla pues viene de la conjugación de hay aunque es más bien una forma del subjuntivo. Y para no hacerte bolas o confundirte, te vamos a dar unos ejemplos.Esta es la tercera forma del singular del presente de indicativo o la segunda persona del singular imperativo del verbo hallar o encontrarse. Sabemos que puede ser un poco complicado entenderlo, pero aquí van algunas formas en las que puedes emplearlo día con día.Este es un adverbio demostrativo para indicar un lugar.Créelo o no, pero esta palabra si existe aunque en nuestro país no es tan utilizada comúnmente. Se usa para para denominar a una mujer que se encarga del cuidad de una casa o del cuidado de los más jóvenes de la casa.https://www.youtube.com/watch?v=XIcI6f6c_xY