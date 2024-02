Foto: Getty Images

Plantas aromáticas de invierno ideales para interior

Romero

Salvia

Foto: Getty Images

Tomillo

Perejil

Las plantas en nuestro hogar cumplen varias funciones, limpian el aire, son un lindo adorno y algunas hacen que las habitaciones huelan bien. Durante esta temporada bajan las temperaturas y no todas logran sobrevivir, sin embargo existen algunas especies que son resistentes al invierno y además generan un rico aroma.A continuación te contaremos de cuatro plantas aromáticas de invierno que puedes tener en las habitaciones de tu casa.Afortunadamente el romero de lasmás fáciles de conseguir, es una especie my versátil que además puede adaptarse a cualquier tipo de clima, puede llegar a soportar temperaturas bajo cero.Los decoradores recomiendan que durante el invierno se adquiera una gran variedad de esta especie de planta, conocida como salvia de pradera o la de estepa, es muy resistente a climas extremos y huele delicioso.El tomillo huele muy rico y puede soportar las bajas temperaturas del invierno, pero los encharcamientos pueden hacer que se pudra, así que toma en cuanta que regarla en exceso podría matarla.Esta planta aromática resiste a las bajas temperaturas del invierno, sólo debes asegurarte de que no se seque, porque esto hace que pierda todo su aroma.Estas plantas aromáticas las puedes conseguir muy fácilmente, ya que son muy usadas en la cocina para preparar diversos platillos. Así que no sólo sirven como especia, sino que también pueden ser un gran aromatizante para las habitaciones de tu hogar.