Plantas de interior que te ayudan a reducir la humedad en tu casa

3 plantas de interior que te ayudan a reducir la humedad

Planta Asparagus o de espárragos

Begonia

Foto: Getty Images

Aspidistra:

¿Sabías que laen tu casa puede causar graves problemas de salud como alergias, irritación y problemas respiratorios? Afortunadamente existen tres plantas de interior que te pueden ayudar con este problema. Sin embargo, es necesario lleves a un especialista a tu casa para que atienda el problema.Foto: Getty ImagesCon estas tres plantas de interior podrás reducir lade tu hogar, sólo asegúrate de que estén bien atendidas y ellas harán lo suyo:Esta especie es perfecta para los baños de tu casa, tiene una forma muy extraña, es suave y muy tupida. Vive bien entre 25° y 7°, unos pocos grados menos podrían matarla. Le gusta la luz filtrada y no directa, tal vez colocarla detrás de una ventana.La Begonia es una planta muy colorida y luce muy bien en todas las áreas comunes de la casa, le gustan las temperaturas constantes pero no el frío y las heladas, ya que estas condiciones la matan. También puedes ponerla en la cocina, ya que sobrevive bien a los cambios constantes y no tan buscos de temperatura que puede haber en esta habitación.Esta especie te ayudará a absorber la humedad de tu casa y e is alguna vez se te olvida regarla no tendrás que preocuparte, porque puede sobrevivir sin este líquido un rato. A esta planta le gusta lay necesita luz solar, pero no directa.