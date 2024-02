¿Por qué lloras cuando cortas la cebolla?

La cebolla es un ingrediente básico en cualquier cocina . Si bien existen opiniones divididas en cuanto a su sabor, pues a muchos no les agrada por su fuerte olor, no cabe duda que es esencial en casi cualquier platillo. Cuando se habla de gastronomía mexicana, no se puede quedar atrás esta verdura que es el personaje principal de salsas, guisados y el sazón tradicional.