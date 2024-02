¿Por qué te dan a probar el vino antes de servirlo en los restaurantes?

Foto: Pexels

Esta es la razón por la cual te dan a probar el vino antes de servirlo

Eles una de las principales bebidas alcohólicas que más se consumen en el mundo. Aunque existen diferentes variedades de éste, el más conocido es el tinto.Su origen se remonta al año 5000 a.C. en Egipto. Aquí, el rey Osiris plantó la primera vid en la ciudad de Tyrsa para que posteriormente se elaborara el primer vino del mundo antiguo.Una de las principales dudas que surgen al momento de consumirlo es el. Si tienes la misma incógnita, aquí te decimos la verdadera razón; toma nota.Aunque existen diferentes razones por las cuales los meseros dan a probar el vino antes de servirlo, diferentes sumiller argumentan que la principal.Algunas veces, podemos comprobar el estado de la bebida alcohólica simplemente oliendo el corcho; sin embargo, en algunos casos le toca al comensal degustarlo para confirmar si éste viene rancio, agrio o si la temperatura no es adecuada.https://youtu.be/w_PKtbEJepgDe igual manera, recuerda que la opinión del cliente es la más importante; por ello, si no te agrada, el vino, no dudes en pedir un cambio al mesero para que puedas disfrutar al máximo de esta bebida.