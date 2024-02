¿Qué es más caro tener como mascota, un perro o un gato?

Foto: Getty Images

Quieres un gato...

Foto: Getty Images

Quieres un perro...

Si estás pensando en tener una mascota , antes de tomar cualquier decisión debes saber que tener un animal de compañía representa un gasto fuerte para nuestro bolsillo. Porque no sólo comerá un día, necesita vacunas obligatorias y es muy poco probable que nunca se enferme y haya que llevarlo al veterinario.Tomando varios factores en cuenta, a continuación te diremos qué animal es más caro tener como, uno unTener un gato va a hacerte gastar bastante, ya que los michis requieren de cuidados específicos, así como espacio, superficies para rascar, comida, arena para el arenero, juguetes y visitas al veterinario cuando sea necesario.De acuerdo con un sitio web especializado en economía, en promedio, la comida para gato ronda los, un arenero para que haga del baño puede llegar a costar poco menos de 200 pesos, aunque podrías hacer uno con materiales reciclados, como alguna caja grande de plástico que ya no uses.En lugares como el supermercado, la bolsa de arena con 10 kg cuesta alrededor de unos, como mínimo. Toma en cuenta que ésta deberá cambiarse una vez cada 2 o 3 semanas.Por otra parte, los juguetes parason un artículo que no puedes dejar pasar, afortunadamente existen juguetes con un precio no mayor a 200 pesos. Sin embargo, los gatos juegan con lo que sea, puedes atar una pluma de ave a una cuerda y entretenerlo por varios minutos.Otra opción es colocar rollos de papel de baño en una caja de cartón, tu michi no querrá salir de ahí en todo el día, ya que es bien sabido que los felinos aman las cajas.Según el sitio web mencionado, tener un nuevo gatito representaría undurante el primer mes, el gasto se reducirá en los meses posteriores, hasta estabilizarse en unos 600 pesos por mes en promedio a lo largo de toda su vida.Para tener uncomono puedes ser tacaño, porque si quieres que tu lomito no se enferme mucho tendrás que gastar un buen dinero en alimento de buena calidad, productos para su higiene y otros artículos que necesita.Empecemos por el alimento. La comida para perro suele rondar los 100 pesos por kg. El shampoo antipulgas con aroma cuesta alrededor de unos 85 pesos. Una correa de buena calidad, que no se rompa a los dos días, puede llegar a costar más de 200 pesos.De acuerdo con Oink Oink , durante el primer mes contigo, tener unte hará desembolsar unos mil 600 pesos. Después el gasto promedio se reducirá hasta unos mil 400 pesos por mes.Como podrás darte cuenta, tener uncomoes mucho más barato que unClaro, ambos son animales lindos y son muy buena compañía, pero si lo que estás buscando ahorita es no gastar mucho, lo mejor será optar por un michi y esperar a que tu condición económica mejore para tener un lomito.