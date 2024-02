¿Qué pasa si la flama de mi estufa gas LP no es azul?

Foto: Pixabay

¿Cuál es el riesgo de que la flama de mi estufa no sea azul?

Laes uno de los aparatos de cocina indispensables en todo el mundo. Aunque existen diferentes tipos, las más usadas son las de gas LP y las eléctricas.La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee) menciona que la flama de la estufa convencional debe estar en todo momento en tonalidades azules: esto debido a que circula una buena cantidad de aire en las hornillas, mismo que permite una eficiente combustión del.Sin embargo, existen casos donde la flama no es de este color y llega a presentarse en amarillo e inclusive naranja. Si tu estufa presenta estas características, podrías estar en peligro.La Conuee menciona que en caso de que la llama del fuego en este electrodoméstico sea diferente al color azul, significa que no tiene buena combustión; por ello, los usuarios deberán regular la cantidad de aire que entra en las hornillas hasta obtener el tono ideal.Asimismo, la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) insta a la población a alertar de este problema a un especialista para que lo solucione lo más pronto posible. Al estar en contacto de este tipo de emisiones, tú y tu familia están expuestos a monóxido de carbono (CO): se trata de un gas que no tiene olor ni color, pero que es sumamente tóxico para los seres humanos.https://youtu.be/9Vvzcy2tgz4Además de esto, una mala combustión del gas LP equivale a mayor consumo de éste, por lo que tu bolsillo también saldrá perjudicado. Revisa tu estufa y cuida de ti y de tus seres queridos.