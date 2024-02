Recomendaciones para sacar a pasear a tu gato

Foto: Unsplash

A veces solemos tratar a nuestroscomo si fueran perros pequeños, pero debemos recordar que sus necesidades son muy diferentes y que hay cosas que pueden causarles estrés.Los paseos a ciertas mascotas pueden causarles felicidad, pero para muchosno es algo que les fascine. Esto no significa que todos loslo odian, por eso te daremospara iniciar con tu paseo gatuno.No debe ser del mismo material que el de los perros ya que muchostienen más pelo y son más sensibles. Debes iniciar acostumbrando a tu mascota a traerlo puesto, puedes darle incentivos como premios o juguetes.Como sabemos algunosno son mascotas sociables así que evita llevarlo a donde hay mucha gente o demasiadas mascotas.Esto provocará que tu mascota no se sienta con libertad y comience a estresarse además de que querrá solo alejarse más.No lo obligues a caminar si tu mascota no quiere y menos si no se ha acostumbrado a su arnés o su correa ya que esto le podría generar estrés y retrasaría el proceso.Después de que tueste acostumbrado a tener su correa lo recomendable es pasearlo en algún patio o jardín para que se acostumbre a tenerte a ti detrás de él.Sacar a tu mascota a pasear podría ser un estimulo para él pero si no lo haces de la manera adecuada sería una experiencia más estresante que placentera. La mejor manera de estimular a tu mascota es generar un ambiente agradable en el interior de su hogar para hacer que aumente su curiosidad, así evitarás tener que llevarlo al exterior.Así que si lo que quieres es iniciar a pasear a tu mascota sigue nuestraspara cuidar su tranquilidad y su salud.https://www.youtube.com/watch?v=Mcp26-MdnyU&t=12s