La cajera de una tienda de conveniencia compartió una desagradable experiencia en TikTok: regaló un café a un hombre en situación de calle y este, lejos de agradecerle, intentó asaltarla. La historia de esta joven se ha vuelto viral.

“Me querían asaltar hace como una hora. Sigo temblando”. Así comenzó su relato la joven cajera.

Desde la cuenta @mena_asuka de TikTok, narró la agria experiencia que vivió en su trabajo. Según contó, un hombre en situación de calle se acercó a la tienda de conveniencia y le pidió que le regalara un café.

“Me da coraje porque esta persona vino y me pidió un café. Me dijo que si se traía su vaso, sí se lo regalaba y le dije ‘ah, va’”, dijo la joven. Aunque el hombre no encontró un vaso, la joven le regaló el café y se lo preparó.

La cajera no contaba con que el hombre regresaría poco tiempo después con la intención de asaltarla:

Regresó como a la media hora y dije ‘ah, bueno, quiere más café, se lo regalo’. Le voy abriendo la ventanita y me dijo luego luego ‘dame quinientos pesos’.

Según contó, la joven se sorprendió enormemente por el intento de robo. Tras el desconcierto inicial, le reclamó al hombre que intentara asaltarla, pese a que ella lo había ayudado.

“¿Te acabo de regalar un café y me vienes a asaltar?”, le dijo la cajera. Pero el hombre en situación de calle solo reiteró sus amenazas.

Ante la negativa de la joven que atendía la tienda de conveniencia, el presunto ladrón bajó la cantidad que pedía: primero exigió 200 pesos, segundos más tarde dijo que se conformaría con 50 pesos.

En un video posterior, la joven aclaró que sí entregó los 50 pesos que pedía el hombre. También dijo estar muy consternada y decepcionada por la actitud del presunto asaltante.

Según contó, ha sido una de las experiencias más extrañas que ha tenido trabajando en una tienda de conveniencia. El video ha conseguido más de un millón de reproducciones en TikTok y ha generado casi dos mil comentarios.