Tips para eliminar el sarro

Usa bicarbonato con agua oxigenada

Coca Cola

Jugo de limón con vinagre blanco

Bórax

Si buscas que tu baño se vea más brillante y limpio pero no logras conseguirlo debido a las manchas deprueba estos tips y elimínalo por completo.Lo puedes ver fácilmente, ya que produce manchas generalmente de color marrón y a veces hasta mal olor. Else produce debido a la acumulación de gérmenes, humedad y minerales que se encuentran en el agua y aunque existen muchos productos para quitarlo no siempre son efectivos.Algunos tips para deshacerte delrápidamente y con productos naturales son:El bicarbonato es un producto con propiedades antisépticas, blanqueadoras y exfoliantes. Además, ayudará a regular el PH lo que prevendrá el cúmulo de gérmenes. El agua oxigenada tiene un efecto desinfectante que eliminará los gérmenes acumulados en tu baño.Los componentes de esta gaseosa ayudarán a eliminar elde manera sencilla, sólo debes poner una taza del líquido sobre la mancha y dejarlo actuar por 30 minutos después solo cepilla y jala la cadena para que se vaya la suciedad.Al ser ambos productos ácidos ayudan a desinfectar y eliminar todo tipo de gérmenes. Mezcla un jugo de limón y media taza de vinagre blanco moja tu esponja en la mezcla y pásala por el área de suciedad déjala actuar de 5 a 10 min y enjuaga.También conocido como ácido bórico, cuenta con propiedades desinfectantes y blanqueadoras que eliminan cualquier mancha de suciedad. En una taza añade 4 cucharadas de bórax con vinagre blanco (usa guantes y una mascarilla ya que el bórax es bastante agresivo con la piel) moja tu cepillo con la mezcla y pásalo sobre la mancha, déjalo actuar por 15 min y enjuagaPrueba estos tips y verás como la apariencia de tu baño mejorará en poco tiempo.https://www.youtube.com/watch?v=G07BH_zejo0