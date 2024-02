¿Tiras el aceite de cocina que te sobra? Mejor reutilízalo en esto

Foto: Getty Images

Opciones para reutilizar el aceite de cocina

Ubica lugares donde puedas reciclarlo

Vuelve a usarlo

Ponte creativo/a

Muchas personas tiran el aceite de cocina por el desagüe y no saben que esta acción trae graves problemas medioambientales, ya que este producto llega a ríos y mares, y queda flotando en la superficie. Esto hace que el agua no se oxigene correctamente.Sabiendo esto, es importante mencionar que hay diversas opciones para reutilizar el aceite de cocina , en esta ocasión te diremos tres métodos para hacerlo.En la CDMX existen varios centro centros de acopio de residuos a los que puedes llevar elrestante. Si vas a hacer esto, es recomendable juntar grandes cantidades, ya que en algunos centros de reciclaje suelen comprar por litros los restos de aceite de cocina.Después de cocinar, deja que elrestante se enfríe y colócalo en un recipiente de cristal con tapa, y cuando vuelvas a cocinar utilízalo. Este tip lo puedes hacer cuando elno tiene restos de comida, además, es importante mencionar que debes utilizarlo lo antes posible, porque no es bueno muchos días.Existen muchísimas formas creativas de, una de ellas es hacer velas, también se puede hacer jabón. Esta última es una opción muy buena, solo se deben mezclar porción de sosa cáustica, un poco de agua y aceite para hacer la receta tradicional de jabón, el cual puede ser utilizado para manos y ropa.