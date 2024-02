Tres tips para aprender a catar vino como un profesional

Foto: Unsplash

Tips para catar vino

La copa perfecta

La temperatura adecuada

Masticar el vino

Eles sin lugar a duda una de lasmás deliciosas que pueden existir, ya sea blanco,o rosado, una copa además de acompañar nuestros alimentos nos puede proporcionar muchos beneficios.Sin embargo, aunque actualmente existen muchas marcas y tipos, la mejor manera de saber si un vino es de calidad es a través de una cata, lo que nos permitirá apreciar de mejor manera la bebida.Para poder realizar esto, existen varios consejos que debes considerar si deseas realmente tener una cata exitosa mediante la cual saber sacar e identificar lo mejor de cadaLo primero que debes tener en cuenta es que, aunque no lo parezca, servir el vino en la copa perfecta hará que podamos captar con mayor facilidad todos los los aromas y notas de la bebida.El material, el tamaño y la forma harán que también se pueda apreciar de mejor manera el cuerpo del vino, algo que te darás cuenta marca una enorme diferencia en la calidad.Por ello te recomendamos servir tu vino siempre en una copa de vidrio.La temperatura juega un papel muy importante cuando se trata de vinos, pues aunque existe la creencia de que el tinto debe tomarse a temperatura ambiente y el blanco frío esto no es siempre verdad.De acuerdo con diversos expertos y conocedores de esta bebida lo más recomendable es tomar una copa de tinto entre los 15 y 16 grados, mientras que el blanco debe tomarse entre los 7 u 8 grados.https://www.youtube.com/watch?v=R8N9MvExTqkEl término “masticar el vino” puede sonar muy extraño y más para aquellos de nosotros que apenas estamos adentrándonos a este mudo. No obstante, no existe una mejor manera de poder apreciar e identificar todos los sabores e ingredientes de esta bebida, lo único que debes hacer es que una vez que tengas un trago de vino en la boca intentes simular “masticarlo”.