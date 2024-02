Foto: Unsplash

Tres tips para que las papas fritas siempre te queden crujientes

Papas frías

Almidón

Tipo de corte

Ingredientes y preparación

Papas de piel blanca

Aceite vegetal

Sal

Pela y corta las papas en forma de bastones.

Fríe las papas en una olla con aceite a fuego medio alto.

Una vez que estén listas, sácalas del aceite y las colócalas sobre papel absorbente.

Regresa las papas a fuego alto y déjalas en el aceite hasta que se doren.

Vuelve a sacarlas del aceite, colócalas sobre papel absorbente y listo.

Sirve con un poco de sal y tus salsas o aderezos favoritos.

Existen muchísimas recetas para hacer papas fritas , sin embargo, no todas te dicen cuál es el secreto para que este alimento quede rico y crujiente, como las papitas de tu restaurante favorito.En esta ocasión te diremos tres tips y una receta para que lassiempre te queden, no volverás a cocinarlas de otra manera.Deja enfriar las papas, esto ayudará a que estén muy crujientes, incluso después de haberlas cocinado.Antes de cocinar las papas fritas, puedes quitarles el almidón dejando las papas en agua con hielo. Si lo deseas, puedes añadir una cucharada de sal.Puede parecer que esto no influye en la textura de las papas fritas, pero entre más uniforme sea el corte de tus bastones, mejor va ser la cocción de las papas en el aceite y quedarán muy crujientes.Ingredientes:Pasos a seguir: