Impresionante Show con 5 Mil Drones sobre “El Verdadero Significado de la Navidad”

En Estados Unidos de América (EUA) se realizó un impresionante show con drones sobre “El Verdadero Significado de la Navidad”.

El usuario identificado como @thatdroneshowguy informó que hace unos días se utilizaron 5 mil drones para recrear el nacimiento del niño Jesús.

Recreamos el verdadero significado de la Navidad usando 5.000 drones anoche.

En el espectacular show aparece la virgen María, José y el niño Jesús, de fondo la estrella de Belén.

Espectacular show con drones se hace viral

También compartió otra presentación con drones que se hizo viral y aclaró que se realizó el año pasado, en Texas, Estados Unidos.

Solo éramos nosotros los estadounidenses tontos divirtiéndonos difundiendo el espíritu navideño con drones.

Con información de N+

