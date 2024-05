Tercer Grado Deportivo | ¿A Qué Va México a la Copa América 2024?

En la emisión de Tercer Grado Deportivo (TGD) del 13 de mayo, la mesa de especialistas moderados en esta ocasión por Francisco Javier González hablaron sobre la liguilla del futbol mexicano y las caras nuevas de la Selección Mexicana rumbo a la Copa América.

David Faitelson, André Marín, Majo González y Alejandro de la Rosa dieron sus opiniones sobre los cuatro equipos que llegan a la ronda semifinal del balompié nacional; así como de las posibilidades que tiene el nuevo plantel del Tri para jugar ante selecciones sudamericanas.

Tercer Grado Deportivo: Programa Completo del Lunes 13 de Mayo de 2024

¿Liguilla de ensueño?

Para David Faitelson, la serie entre América y Guadalajara es más pareja de lo que se piensa, y alabó la labor de Fernando Gago para recuperar al equipo; mientras que André Marín recordó que el técnico del Chiverío ha sido fiel a su idea futbolística, gane o pierda, y hoy tiene los frutos.

Tercer Grado Deportivo | ¿Veremos una Liguilla de Ensueño?

Majo González dijo que en la Liguilla es mejor la "forma y el momento" en el que llegan los equipos, y en este caso Guadalajara viene bien encarrilado con ocho partidos sin perder; mientras que América no llega bien a esta fase de la fiesta grande.

Chivas Es un Trampolín para los Jugadores Mexicanos: Majo González

André Marín agregó que hacía mucho tiempo sin que Chivas fuera base de la Selección Mexicana, y hoy en día lo es, al menos en la más reciente lista de Jaime Lozano.

Por su parte, Alejandro de la Rosa expresó que América vs. Guadalajara es la serie más llamativa y mediática de la ronda semifinal de la Liguilla, y alabó que un equipo con mexicanos muestra al medio que sí se puede ser competitivo.

Habrá Revancha entre Chivas y América: Alex de la Rosa

La y los analistas reconocieron que Chivas tiene un proyecto y ya se está viendo la mano de Fernando Hierro y Fernando Gago, lo que beneficia no solo al club, sino al entorno, incluida la Selección Nacional.

Ya de manera particular, André Marín recordó que a Chivas le falta gol y dijo que esperaba más de Javier Chicharito Hernández, incluso comentó que Chivas se precipitó al ponerlo a jugar; comentario con el que estuvo en desacuerdo Faitelson, quien apeló a que Guadalajara lo necesitaba.

‘Chicharito’ Ha Quedado a Deber: André Marín

Francisco Javier González apuntó que Chivas debe agradecerle a América haberlo eliminado de la Concachampions, ya que una vez que pudo trabajar ocho días seguidos, mejoró en funcionamiento y comenzó a ser más sólido.

André Marín dijo que la eliminatoria se empareja mucho porque el cuadro rojiblanco ha ido de menos a más, lo contrario que Las Águilas, que está bajando su nivel. Por lo que la serie está equilibrada.

Alejandro de la Rosa agregó que a pesar de que Chivas no tiene el mejor plantel, no se le puede justificar si no es campeón, porque hay otros equipos que con menos materia prima han logrado competir y ganar el título.

Sobre el Cruz Azul contra Monterrey, Marín explicó que son tal vez los clubes que más han gastado en traer jugadores en los últimos años. Expresó que también será una buena semifinal, idea con la que concordaron en la mesa.

El nuevo Tri en la Copa América

Respecto a la nueva lista de Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, rumbo a la Copa América, los especialistas analizaron si el 'rejuvenecimiento' del Tri se está haciendo de la forma correcta, responde solo a quitar a las 'vacas sagradas' o fue por una orden de los directivos.

André Marín dijo que hay muchas interrogantes alrededor de este tema, pues no se sabe si fue una orden, lo que implicaría que Jimmy perdería credibilidad frente al grupo. Por su parte, David celebró porque "había que terminar con las vacas sagradas a como diera lugar. Había que echarlos. Punto".

Tercer Grado Deportivo | Rejuvenece la Selección Nacional de Cara a Copa América

Mientras que Majo González señaló que en el tema futbolístico le preocupa que la renovación venga en un torneo tan importante como la Copa América, lo que se torna delicado para el Tri y para los jugadores que disputarán este certamen en Estados Unidos, a partir del 20 de junio.

Faitelson fue contundente al decir que el nivel de la Selección Mexicana es muy bajo, más allá de haber ganado la Copa Oro. Y refrendó su visión de que dentro del vestidor del Tri había "manzanas podridas" que afectaban al grupo.

Había Manzanas Podridas en el Vestidor de la Selección: David Faitelson

Majo González señaló que no somos tan buenos como creemos, y de ahí que las expectativas de que México gane la Copa América o avance al quinto partido en los mundiales no se sostienen dentro de la cancha.

No Somos Tan Buenos como Creemos: González

Para Alejandro de la Rosa, el panorama puede ser peor porque Estados Unidos, con jóvenes, podría vencer al Tri, y no importan las 'vacas sagradas', sino el nivel y las ligas donde están jugando los futbolistas de la Unión Americana.

Para cerrar, David Faitelson comentó que se debe ver el futuro de la Selección Nacional y no el ahora, pues aunque el plantel está plagado de jóvenes para la Copa América, con el antiguo Tri no se iba a "hacer ni madres con los que tenías".

"No Vamos a Hacer Ni Madres en Copa América": David Faitelson

