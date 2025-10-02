FGE Investiga la Muerte de “El Chicles” en Tijuana Como Caso de Crueldad Animal

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) inició una investigación por el presunto envenenamiento de “Chicles”, el famoso perro corredor de Tijuana, como un caso de crueldad animal.

Nota relacionada: ¿Quién Era "El Chicles", Perro Corredor de Tijuana que Murió Presuntamente Envenenado?

Se indaga posible caso de maltrato animal

De acuerdo con la institución, el 1 de octubre de 2025 se abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad animal, luego de que el dueño del canino denunciara su presunto envenenamiento.

Según la declaración ministerial, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre tras acudir a una unidad deportiva en la Zona Urbana Río Tijuana. Al llegar a su domicilio, el perro comenzó a mostrar signos de intoxicación, por lo que fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria. A pesar de recibir atención médica, “Chicles” no logró sobrevivir. El médico veterinario determinó como posible causa de muerte el envenenamiento.

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) giró órdenes de investigación y colaboración con el Centro Universitario de Baja California, a fin de conservar el cuerpo del canino, y con la clínica veterinaria donde fue atendido, para obtener el expediente médico de las atenciones recibidas.

La titular de la Fiscalía, María Elena Andrade Ramírez, reiteró que la institución mantiene un compromiso firme con la protección de los seres sintientes y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de maltrato animal.

Historias recomendadas:

APG