Buscan en Tijuana a Sospechosa de Homicidio Cometido en California; Esto se Sabe

Las autoridades del condado de San Diego mantienen activa la búsqueda de Aarin “Angel” "N", señalada como presunta responsable del asesinato de Jacob Sanders, un hombre de 37 años que fue localizado sin vida dentro de su automóvil en la ciudad de Oceanside, California.

De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió el 26 de diciembre de 2022, cuando la víctima fue encontrada sin signos vitales al interior de su vehículo. Tras las indagatorias correspondientes, Sorenson fue identificada como la principal sospechosa del crimen.

Las autoridades informaron que Aarin “Angel” "N" no cuenta con un domicilio fijo, y frecuenta zonas de Oceanside y Tijuana, por lo que no se descarta que pueda encontrarse en territorio mexicano. Asimismo, se cree que la sospechosa podría haberse desplazado hacia el área de Las Vegas, Nevada.

Datos de Identificación de la Sospechosa

Sorenson también es conocida por utilizar los alias Pérez, Wujick y Rincón. Según la ficha difundida por las autoridades, mide aproximadamente 1.52 metros, pesa 170 libras, es de cabello rubio y ojos verdes.

Como parte de las acciones para lograr su localización, Crime Stoppers ofrece una recompensa de mil dólares a quien proporcione información que conduzca directamente a su captura.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato puede ser reportado de manera anónima a los números 760-435-4378 o 888-580-8477, y exhortaron a la comunidad a colaborar para avanzar en la resolución de este caso.

