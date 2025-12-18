Buscan en Tijuana a Sospechosa de Homicidio Cometido en California; Esto se Sabe
N+
Autoridades advierten que la sospechosa frecuenta zonas de Tijuana y California
COMPARTE:
Las autoridades del condado de San Diego mantienen activa la búsqueda de Aarin “Angel” "N", señalada como presunta responsable del asesinato de Jacob Sanders, un hombre de 37 años que fue localizado sin vida dentro de su automóvil en la ciudad de Oceanside, California.
De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió el 26 de diciembre de 2022, cuando la víctima fue encontrada sin signos vitales al interior de su vehículo. Tras las indagatorias correspondientes, Sorenson fue identificada como la principal sospechosa del crimen.
Las autoridades informaron que Aarin “Angel” "N" no cuenta con un domicilio fijo, y frecuenta zonas de Oceanside y Tijuana, por lo que no se descarta que pueda encontrarse en territorio mexicano. Asimismo, se cree que la sospechosa podría haberse desplazado hacia el área de Las Vegas, Nevada.
Te podría interesar: Activan Ficha de Búsqueda para Juan Sepúlveda, Menor de 12 Años Desaparecido en Ensenada
Datos de Identificación de la Sospechosa
Sorenson también es conocida por utilizar los alias Pérez, Wujick y Rincón. Según la ficha difundida por las autoridades, mide aproximadamente 1.52 metros, pesa 170 libras, es de cabello rubio y ojos verdes.
Como parte de las acciones para lograr su localización, Crime Stoppers ofrece una recompensa de mil dólares a quien proporcione información que conduzca directamente a su captura.
Las autoridades reiteraron que cualquier dato puede ser reportado de manera anónima a los números 760-435-4378 o 888-580-8477, y exhortaron a la comunidad a colaborar para avanzar en la resolución de este caso.
Historias recomendadas:
- Reporte Garitas de Tijuana en Vivo: ¿Cómo Esta la Línea de Espera Hoy 18 de Diciembre?
- Instalarán Dispensario Médico Gratuito en Catedral de Ensenada
- Continúan Reportando Retrasos y Cancelaciones de Vuelos en Aeropuerto de Tijuana; Esto se Sabe
APG