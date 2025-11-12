Mexicali Activa Contingencia Ambiental Fase 1 por Calidad del Aire Extremadamente Mala

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Baja California informó la activación de la Contingencia Ambiental Fase I en el municipio de Mexicali debido a los elevados niveles de material particulado PM10, detectados la mañana de este miércoles a las 10:00 horas.

Estado crítico de contaminación

De acuerdo con el reporte, se trata de un evento crítico transitorio de contaminación atmosférica, el cual representa riesgos potenciales para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Como parte de las acciones preventivas, la autoridad ambiental exhortó a la población a permanecer en espacios interiores, utilizar cubrebocas y evitar la exposición prolongada al aire libre.

Emiten recomendaciones

Entre las medidas adicionales se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, no realizar actividades físicas o recreativas al aire libre, y reubicar a personas susceptibles lejos de zonas con alta concentración de contaminantes.

Asimismo, se pidió acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios o cardíacos, y mantenerse atentos a los avisos emitidos por el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado.

Autoridades Monitorean la Calidad del Aire en Tiempo Real

La Secretaría de Medio Ambiente señaló que continuará el monitoreo constante de los niveles de partículas suspendidas para determinar la duración del episodio y las acciones a seguir, conforme al protocolo establecido para contingencias ambientales.

