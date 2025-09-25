Solicitan Apoyo para Localizar a Ariana Villamil, Adolescente Desaparecida en Tijuana
Emiten alerta de búsqueda para localizar a Ariana Gizel Villamil Álvarez, desaparecida en Tijuana
La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una pesquisa para dar con el paradero de Ariana Gizel Villamil Álvarez, de 16 años de edad, quien fue reportada como desaparecida en el municipio de Tijuana, Baja California.
De acuerdo con el informe, la joven fue vista por última vez el 24 de septiembre de 2025 en la Zona Río, y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.
Señas particulares
Con señas particulares, Ariana mide 1.65 metros, pesa aproximadamente 65 kilogramos, tiene complexión regular, tez morena clara, ojos cafés oscuros, cabello castaño oscuro y un lunar debajo del labio.
Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía y piden que cualquier información que ayude a localizarla sea reportada al teléfono (664) 683-9643, al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.
APG