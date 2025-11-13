Personal Médico se Contamina tras Atender a Hombre Intoxicado con Pesticida en BC; Esto se Sabe

La mañana de este jueves 13 de noviembre, personal de la Cruz Roja Mexicana en Mexicali atendió a un hombre de 41 años que refirió haber ingerido pesticida, lo que generó la activación inmediata de protocolos de emergencia y seguridad sanitaria. El paciente fue recibido minutos antes de las 7:00 horas, siendo atendido de forma prioritaria por paramédicos y personal médico de la institución.

Tras la valoración inicial, el equipo determinó que el paciente requería una intervención especializada debido a la gravedad de su estado, por lo que se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos, específicamente del área de materiales peligrosos, para realizar su descontaminación antes del traslado. Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Mexicali para continuar con su atención médica.

Tuvieron que descontaminar las instalaciones y la ambulancia de la Cruz Roja

Debido al tipo de sustancia ingerida y al riesgo de exposición, los bomberos recomendaron aplicar los protocolos de seguridad y descontaminación tanto en las instalaciones de la Cruz Roja como en la ambulancia que efectuó el traslado, además del personal médico que participó en la atención directa.

La unidad médica informó que permanecería cerrada temporalmente durante el proceso de limpieza y descontaminación, estimando la reanudación de actividades alrededor de las 12:00 horas del mismo día, una vez concluidos los procedimientos de seguridad.

El personal médico que atendió al paciente presentó síntomas de intoxicación

Durante la emergencia, algunos integrantes del personal médico y de enfermería que tuvieron contacto con el paciente presentaron síntomas leves de intoxicación, por lo que fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su evaluación y tratamiento.

Asimismo, la Cruz Roja informó que una Técnica en Urgencias Médicas sufrió un incidente con material punzocortante potencialmente contaminado, motivo por el cual fue enviada al CAPASITS para recibir atención y seguimiento médico especializado.

La Cruz Roja dejó en claro que el caso se encuentra controlado

Las autoridades médicas indicaron que todos los procedimientos se realizaron conforme a los protocolos de bioseguridad establecidos y con el apoyo de las instancias correspondientes, con el objetivo de proteger la salud del personal y evitar la propagación de contaminantes.

La Cruz Roja mencionó que el caso se encuentra bajo control y que las operaciones se restablecerán una vez concluida la descontaminación, mientras que el paciente continúa bajo atención médica en estado delicado.

Información de Kitzia Flores

RCP