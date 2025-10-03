Inicio Tijuana Intoxicación de Alumnos en Al Menos Ocho Primarias de Tijuana; Esto Sabemos

Elementos de emergencia se encuentran atendiendo la situación, mientras padres de familia fueron notificados para pasar a recoger a sus hijos

Al Menos 4 Escuelas Presentan Alumnos Intoxicados por Desayuno del Plantel

Al Menos 4 Escuelas Presentan Alumnos Intoxicados por Desayuno del Plantel

Una situación de emergencia se registró este viernes en el ejido Lázaro Cárdenas, donde al menos ocho escuelas reportaron a estudiantes y maestros con síntomas de intoxicación, presuntamente relacionados con el desayuno escolar.

Al menos 4 primarias con alumnos intoxicados

De acuerdo con los primeros reportes, serían alrededor de 70 alumnos y 13 maestros  quienes presentaron malestares como mareo, dolor abdominal y vómito.

Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la Policía Municipal, quienes atendieron a los afectados y realizaron un despliegue en la zona para garantizar la seguridad de los alumnos y padres de familia.

Autoridades educativas y de salud ya se encuentran en el sitio para determinar la causa de los síntomas y coordinar las diligencias necesarias.

