Al Menos 50 Alumnos Intoxicados en Preparatoria de Tijuana Tras Consumir Desayuno Escolar

Alrededor de cincuenta estudiantes de una primaria ubicada en el ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Tijuana resultaron presuntamente intoxicados tras consumir el desayuno proporcionado en la institución.

Al menos 50 alumnos intoxicados

Los alumnos presentaron síntomas como vómito tras consumir el desayuno que se les brinda en el plantel como parte de un programa estatal.

Los padres de familia fueron alertados para recoger a sus hijos y llevarlos al doctor.

Paramédicos y elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar atención médica y resguardar la zona mientras se determina el origen de los síntomas en los alumnos.

Información en desarrollo...

