Al Menos 50 Alumnos Intoxicados en Preparatoria de Tijuana Tras Consumir Desayuno Escolar

Al Menos 50 Alumnos Intoxicados en Primaria de Tijuana Tras Consumir Desayuno Escolar
N+
Padres de familia fueron notificados para recoger a sus hijos y llevarlos a consulta médica
COMPARTE:
Alrededor de cincuenta estudiantes de una primaria ubicada en el ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Tijuana resultaron presuntamente intoxicados tras consumir el desayuno proporcionado en la institución.
Nota relacionada: Intoxicación de Alumnos en Al Menos Cuatro Primarias de Tijuana; Esto Sabemos
Al menos 50 alumnos intoxicados
Los alumnos presentaron síntomas como vómito tras consumir el desayuno que se les brinda en el plantel como parte de un programa estatal.
Los padres de familia fueron alertados para recoger a sus hijos y llevarlos al doctor.
Paramédicos y elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar atención médica y resguardar la zona mientras se determina el origen de los síntomas en los alumnos.
Información en desarrollo...
Historias recomendadas:
-
Preocupa Incremento de Accidentes Mortales de Motociclistas en Mexicali
-
Riesgo de Incendios por Fugas de Agua en Construcciones Verticales de Tijuana
-
Obras Inconclusas Provocan Congestión, Accidentes y Bajas Ventas en Las Torres, Tijuana
Información Miguel Martinez
APG