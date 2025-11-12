Aseguran Armamento, Droga y Vehículos Dentro de Inmueble en Operativo en Tecate

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron un aseguramiento de armamento, droga y vehículos en el municipio de Tecate, como resultado de operativos efectuados los días 8 y 10 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, el personal de las fuerzas armadas obtuvo datos sobre un inmueble presuntamente utilizado para realizar actividades ilícitas, lo que derivó en intensificar los patrullajes y reconocimientos terrestres en la zona. Tras ubicar la propiedad, los agentes establecieron un perímetro de seguridad que permitió la intervención del personal de la FGR.

¿Qué fue lo que aseguraron dentro del inmueble en Tecate?

Al ingresar al inmueble, las autoridades localizaron armamento de alto poder, cargadores, cartuchos, droga y otros objetos relacionados con las presuntas actividades criminales.

Entre los objetos asegurados se encuentran:

2 fusiles Barrett calibre .50

9 armas de fuego largas

1 arma de fuego corta

15 cargadores para distintos tipos de armas

161 cartuchos de diversos calibres

40 kilogramos de posible marihuana

2 teléfonos celulares

2 vehículos

Los elementos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del armamento y los posibles vínculos del inmueble con grupos delictivos.

Información de Carolina Vázquez

RCP